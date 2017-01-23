Полузащитник «Халла» Мэйсон перенес операцию после перелома кости черепа и находится в стабильном состоянии
В Лондоне был прооперирован полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон. Напомним,
что он получил серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Челси»
(0:2).
Как сообщает официальный сайт «Халла», футболист перенес операцию и
находится в стабильном состоянии. Новую информацию о состоянии его здоровья
клуб сообщит завтра.
На 12-й минуте встречи защитник лондонской команды Гари Кэйхилл врезался головой в хавбека гостей. В течение восьми минут медики оказывали помощь полузащитнику на поле, а затем на носилках унесли в подтрибунное помещение. Позднее оказалось, что у него перелом кости черепа.
Матч
Голы
Коста 45 (1:0). Кэйхилл 81 (2:0).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Канте, Азар (Фабрегас, 71), Матич, Педро (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87)
Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Доусон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75)
Предупреждения:
Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция