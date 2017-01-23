Полузащитник «Халла» Мэйсон перенес операцию после перелома кости черепа и находится в стабильном состоянии

В Лондоне был прооперирован полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон. Напомним, что он получил серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2).

Как сообщает официальный сайт «Халла», футболист перенес операцию и находится в стабильном состоянии. Новую информацию о состоянии его здоровья клуб сообщит завтра.

На 12-й минуте встречи защитник лондонской команды Гари Кэйхилл врезался головой в хавбека гостей. В течение восьми минут медики оказывали помощь полузащитнику на поле, а затем на носилках унесли в подтрибунное помещение. Позднее оказалось, что у него перелом кости черепа.



