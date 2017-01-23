Виталий Мутко: Жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет в Кремле

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в Кремлевском дворце съездов.

- Еще одно серьезное событие будет после Кубка конфедераций. Первого декабря пройдет уже финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу. Мы предложили в качестве места проведения Кремлевский дворец съездов. Все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку, - сказал Мутко в интервью «Р-Спорт».

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.