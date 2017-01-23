Марко Трабукки: У Романа Еременко нет ни подавленности, ни депрессии
Агент полузащитника ЦСКА Романа Еременко Марко Трабукки в интервью
еженедельнику «Советский спорт футбол» рассказал о том, как себя чувствует
футболист.
-Мы виделись в Цюрихе в конце ноября и Рома был в очень
хорошем психологическом состоянии, - утверждает Трабукки. – Он работает с
лучшими европейскими юристами, никакой подавленности или депрессии у него нет и
в помине. Он собирается подавать апелляцию в УЕФА, потом, возможно, дело будет
рассматриваться в Спортивном арбитражном суде. Все эти вопросы могут решаться
несколько месяцев.
Последний матч за ЦСКА Еременко провел в октябре 2016 года и
сейчас отбывает 2-летнюю дисквалификацию за употребление кокаина
Подробнее о том, чем сейчас занимается Еременко, читайте в свежем «ССФ», который выйдет во
вторник 24 января.