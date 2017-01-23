Марко Трабукки: У Романа Еременко нет ни подавленности, ни депрессии

Агент полузащитника ЦСКА Романа Еременко Марко Трабукки в интервью еженедельнику «Советский спорт футбол» рассказал о том, как себя чувствует футболист.

-Мы виделись в Цюрихе в конце ноября и Рома был в очень хорошем психологическом состоянии, - утверждает Трабукки. – Он работает с лучшими европейскими юристами, никакой подавленности или депрессии у него нет и в помине. Он собирается подавать апелляцию в УЕФА, потом, возможно, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде. Все эти вопросы могут решаться несколько месяцев.

Последний матч за ЦСКА Еременко провел в октябре 2016 года и сейчас отбывает 2-летнюю дисквалификацию за употребление кокаина

Подробнее о том, чем сейчас занимается Еременко, читайте в свежем «ССФ», который выйдет во вторник 24 января.