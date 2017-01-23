Гарнетт, Коледов, Зарипов и Балинскис – лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Майкл Гарнетт(«Медвешчак»), в двух матчах одержавший со своей командой две победы, в том числе одну - на ноль. Он пропустил одну шайбу. Голкипер «Медвешчака» отразил 98,63 % бросков при коэффициенте надежности 0,50.

Среди защитников первенствовал Павел Коледов из «Локомотива», который вместе с командой одержавший две победы в двух матчах. Эти встречи он завершил с положительным показателем полезности при общем показателе «+4».

Лучшим нападающим стал Данис Зарипов («Металлург» Мг), в двух матчах с «Авангардом» набравший четыре (3+1) очка. На его счету дубль, а одна из шайб стала победной.

Лучшим новичком признан защитник рижского «Динамо» Увис Балинскис. 20-летний хоккеист в двух выездных матчах одержал вместе с командой две победы. В игре с «Куньлунем» Балинскис открыл счет, реализовав большинство. Эта шайба стала для него второй в чемпионате.