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Ученые из Гарварда определили продукт, гарантированно продлевающий жизнь

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Регулярное употребление морепродуктов в пищу продлевает жизнь.

Ученые из Гарвардского университета (США) назвали еду, которая гарантированно продлевает жизнь. Это морепродукты.

В исследовании, проведенном специалистами, приняло участие несколько тысяч добровольцев, за которыми они вели наблюдение в течение 15 лет. При этом люди были разделены на две группы, одна из которых питалась, как обычно, а вторая включила в свой рацион морепродукты. Выяснилось, что те, кто регулярно ел дары моря, жили дольше и в целом были здоровее.

Итак, в  топ морепродуктов для всех, кто мечтает о долголетии, вошли скумбрия, форель, палтус и сельдь, так как они невероятно богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Также ученые рекомендуют включить в свой рацион омаров, креветок, устриц и кальмаров, регулярное употребление которых благотворно сказывается на здоровье человека в целом.

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