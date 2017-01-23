Ученые из Гарварда определили продукт, гарантированно продлевающий жизнь
Регулярное употребление морепродуктов в пищу продлевает жизнь.
Ученые из Гарвардского университета (США)
назвали еду, которая гарантированно продлевает жизнь. Это морепродукты.
В исследовании, проведенном специалистами,
приняло участие несколько тысяч добровольцев, за которыми они вели наблюдение в
течение 15 лет. При этом люди были разделены на две группы, одна из которых
питалась, как обычно, а вторая включила в свой рацион морепродукты. Выяснилось,
что те, кто регулярно ел дары моря, жили дольше и в целом были здоровее.
Итак, в
топ морепродуктов для всех, кто мечтает о долголетии, вошли скумбрия,
форель, палтус и сельдь, так как они невероятно богаты полиненасыщенными
жирными кислотами омега-3, которые снижают риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
Также ученые рекомендуют включить в свой
рацион омаров, креветок, устриц и кальмаров, регулярное употребление которых
благотворно сказывается на здоровье человека в целом.