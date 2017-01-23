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Замдиректора фонда «Росконгресса»: Мировой спорт использует экономические форумы для продвижения крупнейших проектов

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Заместитель директора фонда «Росконгресс Георгий Брюсов заявил, что контракт на $600 млн, подписанный Международным олимпийским комитетом и Alibaba Group в Давосе, это пример эффективного взаимодействия спорта и бизнеса на площадке экономических форумов. 
«Мировой спорт использует площадку экономических форумов для деловой активности и продвижения крупнейших проектов. Следуя этому тренду, фонд «Росконгресс» в прошлом году включил деловые сессии о спорте и спортивную программу в структуру Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума во Владивостоке и Российского инвестиционного форума в Сочи. В этом году спортивные традиции форумов будут продолжены. Деловая программа и выставочные зоны дают возможность презентовать крупнейшие спортивные проекты потенциальным партнерам.

А насыщенная спортивная программа позволяет обсудить возможное сотрудничество в неформальной обстановке. Помимо этого, пример Давоса указывает на то, как экономические форумы могут стать для России эффективной площадкой для взаимодействия с международными спортивными структурами, продвижения значимых спортивных проектов. В условиях беспрецедентного давления на российский спорт эти возможности приобретают особое значение», - цитирует Георгия Брюсова ТАСС.

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