Замдиректора фонда «Росконгресса»: Мировой спорт использует экономические форумы для продвижения крупнейших проектов
Заместитель
директора фонда «Росконгресс Георгий Брюсов заявил, что контракт на $600 млн,
подписанный Международным олимпийским комитетом и Alibaba Group в Давосе, это
пример эффективного взаимодействия спорта и бизнеса на площадке экономических
форумов.
«Мировой спорт использует площадку экономических форумов для деловой активности и продвижения крупнейших проектов. Следуя этому тренду, фонд «Росконгресс» в прошлом году включил деловые сессии о спорте и спортивную программу в структуру Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума во Владивостоке и Российского инвестиционного форума в Сочи. В этом году спортивные традиции форумов будут продолжены. Деловая программа и выставочные зоны дают возможность презентовать крупнейшие спортивные проекты потенциальным партнерам.