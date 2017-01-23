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Надаль обыграл Монфиса и вышел в 1/4 финала Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл француза Гаэля Монфиса в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

Счет встречи – 6:3, 6:3, 4:6, 6:4.

Надаль вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с канадцем Милошом Раоничем. Матч начнется 25 января в 03:00 мск.

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала

Матч

Монфис Г. (Франция) - Надаль Р. (Испания) - 3:6, 3:6, 6:4, 4:6

Место и дата

23 января 12:30, , Онлайн-трансляция

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