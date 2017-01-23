Надаль обыграл Монфиса и вышел в 1/4 финала Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл француза Гаэля Монфиса в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.
Счет встречи – 6:3, 6:3, 4:6, 6:4.
Надаль вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с канадцем Милошом Раоничем. Матч начнется 25 января в 03:00 мск.Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Монфис Г. (Франция) - Надаль Р. (Испания) - 3:6, 3:6, 6:4, 4:6
Место и дата
23 января 12:30, , Онлайн-трансляция
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