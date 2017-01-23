Флойд Мэйвезер: Я более великий боксер, чем Мохаммед Али

Знаменитый американский боксер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер сказал, что он считает себя более великим, чем Мохаммед Али.

«По каким критериям мы судим боксеров? Если по борьбе за свои идеалы, то да, Али лучший. Но если судить по наименьшему количеству поражений, по установленным рекордам, то самый великий – это Флойд Мэйвезер.

Али проложил мне путь туда, где я сейчас нахожусь. Он легенда бокса. Но он проиграл боксеру, который провел на тот момент только семь боев (Леону Спинксу). Готов снять шляпу перед Али, но я не для того отдал 40 лет спорту, чтобы сказать, что был боксер лучше меня», - цитирует Мэйвезера fightsday.com.

Напомним, что Мэйвезер победил в 49 боях на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.