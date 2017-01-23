Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM) по бизнес-проектам, сообщает ТАСС.
Также по итогам заседания исполкома UIPM первым вице-президентом был избран Хуан Антонио Самаранч-младший. Возглавляет организацию с 1993 года Клаус Шорман.
Аминов является вице-президентом UIPM с 2011 года.
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