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Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM) по бизнес-проектам, сообщает ТАСС.

Также по итогам заседания исполкома UIPM первым вице-президентом был избран Хуан Антонио Самаранч-младший. Возглавляет организацию с 1993 года Клаус Шорман.

Аминов является вице-президентом UIPM с 2011 года.

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