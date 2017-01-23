Российский голкипер Александр Георгиев продлил контракт с финским ТПС, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 20-летним голкипером рассчитано на три года.

- Горжусь тем, что мне предложили такой контракт. Смотрю только вперед. Это здоровоо, когда такому молодому игроку дают шанс получить долгосрочный контракт и место для профессионального развития, - сказал Георгиев.

В текущем сезоне Георгиев имеет лучшую статистику в чемпионате Финляндии, в среднем он отражает 93,37% бросков.