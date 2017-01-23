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Александр Георгиев продлил контракт с финским ТПС

Источник:  ХК ТПСКомментарии

Российский голкипер Александр Георгиев продлил контракт с финским ТПС, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 20-летним голкипером рассчитано на три года.  

- Горжусь тем, что мне предложили такой контракт. Смотрю только вперед. Это здоровоо, когда такому молодому игроку дают шанс получить долгосрочный контракт и место для профессионального развития, - сказал Георгиев. 

В текущем сезоне Георгиев имеет лучшую статистику в чемпионате Финляндии, в среднем он отражает 93,37% бросков. 

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