Александр Георгиев продлил контракт с финским ТПС
Российский голкипер Александр Георгиев продлил контракт с финским ТПС, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 20-летним голкипером рассчитано на три года.
- Горжусь тем, что мне предложили такой контракт. Смотрю только вперед. Это здоровоо, когда такому молодому игроку дают шанс получить долгосрочный контракт и место для профессионального развития, - сказал Георгиев.
В текущем сезоне Георгиев имеет лучшую статистику в чемпионате Финляндии, в среднем он отражает 93,37% бросков.
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