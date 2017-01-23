Михаил «Kira» Гармаш: Этот сезон будет в разы интереснее предыдущих

Мидлейнер команды M19 по League of Legends Михаил «Kira» Гармаш в интервью GoodGame.ru рассказал о буткемпе команды, о новой команде Данилы «Diamondprox» Решетникова, а также поделился ожиданиями от весеннего сплита.



О буткемпе



Примерно так, как я и представлял. Довольно просторно, как внутри так и снаружи. Можно и погулять, и отдохнуть в какой-нибудь комнате. Буткемп проходит отлично, команда тренируется как никогда раньше.



О команде Данилы «Diamondprox» Решетникова



Когда я начинал играть на рейтинг, я начал следить за про-сценой, и на тот момент были М5, которые только перешли в Гамбит. Так что я с удовольствием следил за ними. Diamondprox отлично отыгрывал, за последний год его особо не было видно, однако я думаю, что он все также силен и поднимет Gambit Esports с 6-го места. И команда, которую он собрал, заслуживает внимания, жаль что не фулл СНГ состав, но посмотрим.



О весеннем сплите



Мне кажется, что этот сезон будет в разы интереснее предыдущих в связи с большим количеством изменений в составах. В принципе, все противники заслуживают внимания. Так что мы подойдем ко всем противникам с максимальной серьезностью.



Первые матчи весеннего сезона Континентальной лиги стартуют 28 января. M19 сыграет против команды Team Just Alpha.



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