Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча со «Спартаком»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
На победу армейцев в основное время предлагается коэффициент 1,51, тогда как виктория красно-белых идет за щедрые 5,45.
Ничью букмекеры оценили в 4,94.
Игра начнется сегодня на МСА «Лужники» в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
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