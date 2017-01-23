Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча со «Спартаком»

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

На победу армейцев в основное время предлагается коэффициент 1,51, тогда как виктория красно-белых идет за щедрые 5,45.

Ничью букмекеры оценили в 4,94.

Игра начнется сегодня на МСА «Лужники» в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч Спартак - ЦСКА Место и дата 23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция



