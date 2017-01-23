Бывший вратарь «Крыльев Советов» Мболи перешел в «Ренн»

«Ренн» подписал контракт с алжирским вратарем Раисом Мболи. Ранее он выступал за «Крылья Советов».

Как сообщает официальный твиттер «Ренна», контракт подписан до конца нынешнего сезона. До этого 30-летний вратарь выступал за «Антальяспор». Он прибыл в клуб с травмой колена и пока что не имеет в активе официальных матчей в текущем сезоне.

Раис Мболи выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2013 год, в его активе 17 матчей в российской премьер-лиге.

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