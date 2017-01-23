Бывший вратарь «Крыльев Советов» Мболи перешел в «Ренн»
«Ренн»
подписал контракт с алжирским вратарем Раисом Мболи. Ранее он выступал за «Крылья
Советов».
Как сообщает
официальный твиттер «Ренна», контракт подписан до конца нынешнего сезона. До
этого 30-летний вратарь выступал за «Антальяспор». Он прибыл в клуб с травмой
колена и пока что не имеет в активе официальных матчей в текущем сезоне.
Раис Мболи
выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2013 год, в его активе 17 матчей в
российской премьер-лиге.
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