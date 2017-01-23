Тарасов и Фернандеш вернутся в общую группу на втором сборе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что Дмитрий Тарасов и Мануэл Фернандеш на втором сборе приступят к тренировкам в общей группе.

- Есть положительный момент, что Тарасову дали добро заниматься в общей группе. Кроме того, не такая серьезная травма, как думали сначала, у Фернандеша. Он не играл последние два матча, хотя очень хорошо выглядел на этом сборе, - цитирует Семина ТАСС.

Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Локомотива» прошел в испанской Эстепоне с 10 по 23 января. На сборе железнодорожники провели три товарищеских матча - с молодежным составом немецкого «Вердера» (2:0), швейцарским «Базелем» (1:2) и болгарским ЦСКА (1:2).

