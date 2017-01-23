Скончался чемпион мира по шоссейным велогонкам среди молодежи Дмитрий Грабовский

Чемпион мира 2005 года по шоссейным велогонкам среди молодежи Дмитрий Грабовский, выступавший за сборную Украины, скончался в Израиле в возрасте 31 года, сообщает «Р-Спорт».

Причиной смерти стал сердечный приступ.

В 2005 году уроженец Симферополя выиграл групповую гонку на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет. На взрослом уровне он выступал за команды Quick Step-Innergetic, ISD-Neri и ISD-Lampre. В 2010 году он выиграл горный зачет многодневки «Тиррено - Адриатико».

С 2011 года Грабовский, имевший проблемы со спиной после ДТП, не выступал на высоком уровне.