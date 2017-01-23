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Марио Фернандес: «Спартак» и я? Это невозможно, в моем сердце только ЦСКА

Источник:  BobSoccerКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал новость о том, что он может продолжить карьеру в «Спартаке».

- «Спартак» и я? Такое невозможно представить. В моем сердце только ЦСКА! Так и напишите, - цитирует Фернандеса Bobsoccer. 

Ранее в СМИ появилась новость, что «Спартак» сделал предложение защитнику ЦСКА. Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча за ЦСКА, в его активе три голевые передачи. 

«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ

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