Марио Фернандес: «Спартак» и я? Это невозможно, в моем сердце только ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал новость о том, что он может продолжить карьеру в «Спартаке».

- «Спартак» и я? Такое невозможно представить. В моем сердце только ЦСКА! Так и напишите, - цитирует Фернандеса Bobsoccer.

Ранее в СМИ появилась новость, что «Спартак» сделал предложение защитнику ЦСКА. Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча за ЦСКА, в его активе три голевые передачи.

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