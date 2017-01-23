Дисквалифицированный тренер Казарин мог арендовать манеж как частное лицо

В новом фильме Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, показанного немецким телеканалом ARD, новый информатор Зеппельта российский легкоатлет Андрей Дмитриев предоставил видеозапись, на которой видно, как отстраненный от работы тренер Владимир Казарин проводит занятие в легкоатлетическом манеже комплекса УралГУФКа в Челябинске с двумя спортсменами.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил, что Казарин мог арендовать манеж в качестве частного лица.

«Советский спорт» позвонил в манеж УралГУФКА, чтобы выяснить, можно ли арендовать манеж физическим лицам.

- Может ли частное лицо арендовать ваш манеж для занятий?

- Мы оказываем услуги физкультурно-оздоровительного характера, - отвечает представитель Учебно-спортивного комплекса УралГУФКа Алена Терехова. – Но все они предоставляются на основе договорных отношений.

- Значит, если какая-то группа физических лиц захочет арендовать ваш манеж для своих занятий, то она может заключить договор с руководством вашего вуза, оплатить услуги и заниматься?

- Да, конечно. Почему нет? А на счет видеосъемки, то она ведется только с разрешения исполняющего обязанности ректора вуза. И что там кто-то просто на мобильный телефон снимает, это трудно проконтролировать.

- Когда тренер Владимир Казарин проводил это занятие, о котором идет речь в фильме Хайо Зеппельта?

- Я не знаю, когда это могло быть.

22 января немецкий телеканал ARD презентовал новый фильм журналиста Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Информатором стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, который рассказывает в фильме о дисквалифицированных российских тренерах, продолжающих работать на профессиональном уровне, несмотря на отстранение. Речь идет о Владимире Казарине. Он был отстранен от спортивной деятельности еще после первого фильма ARD, но, по словам Дмитриева, продолжает работать с российскими спортсменами.