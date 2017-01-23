Дзюба не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщил Агентству бизнес новостей (АБН) источник, близкий к работе трансферного отдела петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что к форварду проявляют интерес несколько китайских клубов. В футболисте заинтересован нынешний наставник «Шанхай Теллэйс» Андре Виллаш-Боаш, который работал с Дзюбой в питерском клубе.

За «Зенит» нападающий выступает с 2015 года. В 64 матчах за питерский клуб, он забил 31 гол. В составе сине-бело-голубых Дзюба выиграл Кубок и Суперкубок России, а также серебряные медали чемпионата страны.