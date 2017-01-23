Джамал Дибиргаджиев: Не думаю, что останусь в «Фатиме» на постоянной основе
Российский
нападающий «Фатимы» Джамал Дибиргаджиев сказал, что хотел бы играть в более сильной
команде. Его нынешний клуб выступает в третьем дивизионе португальского футбола
— Вы готовы остаться в «Фатиме» на постоянной основе?
—
Думаю, что нет. Я сразу понимал, когда уезжал из «Анжи», что иду на понижение:
и в финансовом плане, и в игровом. Я же просто хочу себя показать, чтобы меня
заметили. Если получится, то было бы неплохо перебраться во вторую или первую
лигу Португалии.
— Вы как-то говорили, что хотите попасть в «Милан».
—
Да! Это моя мечта!, - цитирует Дибиргаджиева еженедельник «Футбол».
Ранее 20-летний Дибиргаджиев
выступал за вторую команду «Анжи». Провел один матч в первенстве ФНЛ.
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