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Джамал Дибиргаджиев: Не думаю, что останусь в «Фатиме» на постоянной основе

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Российский нападающий «Фатимы» Джамал Дибиргаджиев сказал, что хотел бы играть в более сильной команде. Его нынешний клуб выступает в третьем дивизионе португальского футбола

— Вы готовы остаться в «Фатиме» на постоянной основе?

— Думаю, что нет. Я сразу понимал, когда уезжал из «Анжи», что иду на понижение: и в финансовом плане, и в игровом. Я же просто хочу себя показать, чтобы меня заметили. Если получится, то было бы неплохо перебраться во вторую или первую лигу Португалии.

— Вы как-то говорили, что хотите попасть в «Милан».

— Да! Это моя мечта!, - цитирует Дибиргаджиева еженедельник «Футбол».

Ранее 20-летний Дибиргаджиев выступал за вторую команду «Анжи». Провел один матч в первенстве ФНЛ.

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