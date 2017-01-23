«МЮ» и «Челси» готовы выложить за Бэйла 172 миллиона фунтов

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» по окончании этого сезона поспорят за нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает The Sun.

По данным издания, английские гранды готовы предложить испанскому клубу за 27-летнего форварда сборной Уэльса рекордные для мирового футбола 172 миллиона фунтов стерлингов. На данный момент самой крупной сделкой является переход Поля Погба из «Ювентуса» в «МЮ» за 89 миллионов фунтов.

Напомним, до переезда в Испанию Бэйл выступал за «Тоттенхэм».

В этом сезоне он в 11 матчах примеры забил пять мячей и отдал две голевые передачи. В настоящее время игрок продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в ноябре прошлого года в домашнем матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1).