Бывший форвард «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»
Экс-нападающий «Кубани» бразилец Данило может стать игроком «Анжи».
В настоящий момент он проходит медосмотр в махачкалинском клубе.
«На просмотре сейчас находятся несколько игроков. В том числе и
Данило», - цитирует пресс-службу «Анжи» ТАСС.
30-летний Данило ранее выступал за «Кубань», а также луганскую «Зарю», «Сьон», «Актобе», «Погонь», словацкий «Спартак», «Пришибрам», венгерский «Гонвед», тайский Чианграй Юнайтед». Последним его клубом была аравийская «Дибба», за которую он провел десять матчей и сделал две голевые передачи. Сейчас он является свободным агентом.
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