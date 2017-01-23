Басманный суд повторно арестовал дом Родченкова

Басманный суд Москвы повторно арестовал двухэтажный дом, принадлежащий экс-главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору WADA Григорию Родченкову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд наложил арест на двухэтажный жилой дом Родченкова в Московской области. В то же время, суд отказался арестовать земельный участок, который принадлежал Родченкову», - сказала пресс-секретарь.

Юристы Родченкова данное решение суда еще не обжаловали. В августе 2016 года суд арестовал земельный участок Родченкова.

Напомним, на показаниях Григория Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.