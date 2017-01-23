Александр «s1mple» Костылев: Мы можем обыграть кого угодно

Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр «s1mple» Костылев в интервью hltv.org рассказал о первом матче на ELEAGUE Major 2017, о буткемпе команды и главных соперниках на турнире.



«Мы играли здорово, как в тренировках на буткемпе. У нас было много уверенности в себе, мы готовы играть против каждой команды и можем обыграть кого угодно.



У нас было 22 дня практики, 10 из которых были на буткемпе. Мы просыпались в полдень, обсуждали карты и практиковали нашу коммуникацию после игры на deathmatch. После этого у нас было 5-6 спаррингов, затем кто-то уходил спать. Я, flamie, GuardiaN и seized играли FPL и спали в итоге по 5-6 часов. И делали мы так 10 дней.

Я уделял время на коммуникацию и командную игру с игроками, которые вместе со мной удерживают точки и это было самое главное, особенно для меня.



Думаю, что самым сильным соперником является Astralis, потому что они не хотели тренироваться с нами. Я бы сказал, что и SK Gaming, несмотря на то, что к ним пришел fox и сменилась позиция. Gambit играют отлично, как и на тренировках и они уже одержали победу над North.



Я надеюсь, что мы покажем красивую игру в Counter-Strike и докажем, что мы хорошая команда».



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