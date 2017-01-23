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«Барселона» подтвердила, что у Бускетса растяжение лодыжки

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

«Барселона» опубликовала официальную информацию по поводу травмы полузащитника Серхио Бускетса. Напомним, что Бускетс был заменен из-за травмы уже в дебюте матча с «Эйбаром» (4:0).

Медицинское обследование показало у Бускетса растяжение связок лодыжки, подтвердил официальный сайт «Барсы»Точные сроки восстановления будут известны позже, когда футболист пройдет углубленное обследование. Marca ранее сообщала, что на восстановление уйдет около месяца. Клуб точный срок возвращения Бускетса пока не указывает.

Хавбек «Эйбара» Гонсало Эскаланте на 8-й минуте матча в борьбе за мяч наступил 28-летнему игроку каталонской команды на голеностоп. Бускетс покинул поля только с помощью медиков, а вместо него на поле появился Денис Суарес.

Матч

Эйбар - Барселона - 0:4 (0:1)

Голы

Суарес Д. 32 (0:1). Месси 50 (0:2). Суарес Л. 68 (0:3). Неймар 90 (0:4).

Состав

Эйбар: Родригес, Лежён, Луна (Ривера, 82), Дос Сантос, Гонсалес (Рико, 74), Педро Леон, Капа, Энрих, Гарсия Д., Инуи (Пенья, 78), Эскаланте

Барселона: тер Штеген, Умтити, Матьё, Альба, Роберто (Видаль, 65), Бускетс (Суарес Д., 10), Ракитич, Туран, Месси, Неймар, Суарес Л. (Алькасер, 76)

Предупреждения:

Эскаланте, 26; Капа, 40; Энрих, 44 - Туран, 43

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

22 января 22:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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