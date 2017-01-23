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Футбол в «Лужниках» будет виден с Воробьевых гор

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный дух будет витать теперь не только в Лужниках, но и будет ощущаться даже по другую сторону Москвы-реки - на Воробьевых горах.

И речь идет не только о том, что на площадке перед МГУ разместится фан-зона и не о том, что от Воробьевых до стадиона протянут канатную дорогу, о чем подробно на встрече в редакции рассказывал глава Москомспорта Николай Гуляев. На стадионе появится гигантская конструкция, которую принято именовать медиакровлей.

Подробности сообщил мэр Москвы Сергея Собянин в социальной сети:

 


 

В настоящее время на стадионе создаётся система «спортивного света». Уже завершена установка 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время спортивных соревнований.

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