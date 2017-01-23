Футбол в «Лужниках» будет виден с Воробьевых гор
Футбольный дух будет витать теперь не только в Лужниках, но и будет ощущаться даже по другую сторону Москвы-реки - на Воробьевых горах.
И речь идет не только о том, что на площадке перед МГУ разместится фан-зона и не о том, что от Воробьевых до стадиона протянут канатную дорогу, о чем подробно на встрече в редакции рассказывал глава Москомспорта Николай Гуляев. На стадионе появится гигантская конструкция, которую принято именовать медиакровлей.
Подробности сообщил мэр Москвы Сергея Собянин в социальной сети:
Будет и медиакровля, на которой можно транслировать матчи. Будет видно с Воробьевых гор. #Лужники #ЧМ2018 https://t.co/MwfZYGPcyw— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 января 2017 г.
В настоящее время на стадионе создаётся система «спортивного света». Уже завершена установка 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время спортивных соревнований.