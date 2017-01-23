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Роман Гутцайт: Какие же классные тренеры Гвардиола и Почеттино

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт поделился впечатлениями от игры 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Напомним, матч, состоявшийся на домашней арене «горожан», завершился ничейным результатом 2:2.

«Отменный футбол в Манчестере! Какие же классные тренеры Гвардиола и Почеттино. Приятно смотреть такую игру», – написал Гутцайт на своей странице в Twitter.

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Матч

Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)

Голы

Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн

Предупреждения:

Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция

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