Модрич из-за травмы пропустит около десяти дней, Марсело – месяц

Стали известны результаты медицинского обследования полузащитника «Реала» Луки Модрича его партнера по команде защитника Марсело.

Напомним, эти игроки из-за травм были заменены в субботнем матче 19-го тура чемпионата Испании с «Малагой».

Как сообщает Marca, Модрич пропустит около десяти дней из-за растяжения мышцы бедра. Менее повезло Марсело - из-за повреждения мышц задней поверхности бедра он выбыл из строя на месяц.

В этом сезоне Модрич в 11 играх примеры забил один мяч и отдал две голевые передачи. Марсело в 15 встречах стал автором одного гола и трижды ассистировал партнерам.