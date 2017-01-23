Модрич из-за травмы пропустит около десяти дней, Марсело – месяц
Стали известны результаты медицинского обследования полузащитника «Реала» Луки Модрича его партнера по команде защитника Марсело.
Напомним, эти игроки из-за травм были заменены в субботнем матче 19-го тура чемпионата Испании с «Малагой».
Как сообщает Marca, Модрич пропустит около десяти дней из-за растяжения мышцы бедра. Менее повезло Марсело - из-за повреждения мышц задней поверхности бедра он выбыл из строя на месяц.
В этом сезоне Модрич в 11 играх примеры забил один мяч и отдал две голевые передачи. Марсело в 15 встречах стал автором одного гола и трижды ассистировал партнерам.
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