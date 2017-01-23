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Представители «Халла» посетили Мэйсона после операции, он начал говорить

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Халл Сити» на своей странице в Facebook сообщил новую информацию о состоянии здоровья полузащитника Райана Мэйсона.

Сообщается, что Райан посетили в больнице капитан команды Майкл Доусон, врачи команды и секретарь клуба. Также сообщается, что Мэйсон уже может говорить, он рассказал о случившемся. В ближайшее время он останется в больнице. Футболист ранее перенес операцию и находится в стабильном состоянии. 

На 12-й минуте встречи против «Челси» защитник лондонской команды Гари Кэйхилл врезался головой в хавбека гостей. В течение восьми минут медики оказывали помощь полузащитнику на поле, а затем на носилках унесли в подтрибунное помещение. Позднее оказалось, что у него перелом кости черепа.

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