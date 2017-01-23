Сергей Мяус: Сборная России нацелена только на золотые медали мирового первенства
Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус рассказал, какую задачу команда будет решать на предстоящем чемпионате мира.
«Конечно, нашей задачей будет только победа. Все ребята это понимают, и как бы сборная ни обновлялась, цель всегда одна - побеждать. Бывают успехи, бывают и сложности, но это не говорит о том, что должны быть какие-то шатания, ведь мастерство и труд тренеров и спортсменов нужен как раз для преодоления таких ситуаций», - цитирует Мяуса ТАСС.
Чемпионат мира пройдет в Швеции с 24 января по 5 февраля. Помимо хозяев турнира и россиян, за
медали поборются команды Казахстана, Финляндии, Норвегии, Белоруссии, США и
Германии.
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