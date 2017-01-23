Габриэль Жезус: Понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себя

Новичок «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, ставший игроком английского клуба в текущее трансферное окно, поделился впечатлениями от дебюта в чемпионате Англии.

Напомним, футболист сборной Бразилии провел первый матч в новой лиге в 21 января в рамках 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2). Жезус успел отличиться за «Сити», однако, арбитр не засчитал этот мяч, поскольку он был забит из офсайда.

«Я сразу почувствовал разницу между бразильским и английским футболом и должен адаптироваться к новому стилю игры как можно скорей.

Я приехал сюда, чтобы учиться и помочь команде. С голом не повезло: подумал, что забил, но тут же понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себя… Будем тщательно готовиться к следующим матчам, шансы еще будут.

Меня очень тепло приняли в Манчестере – товарищи по команде и все в клубе. С такой поддержкой я надеюсь быстро освоиться здесь», – сказал нападающий, слова которого приводит официальный сайт «горожан».