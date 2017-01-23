Габриэль Жезус: Понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себя
Новичок «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, ставший игроком английского клуба в текущее трансферное окно, поделился впечатлениями от дебюта в чемпионате Англии.
Напомним, футболист сборной Бразилии провел первый матч в новой лиге в 21 января в рамках 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2). Жезус успел отличиться за «Сити», однако, арбитр не засчитал этот мяч, поскольку он был забит из офсайда.
«Я сразу почувствовал разницу между бразильским и английским футболом и должен адаптироваться к новому стилю игры как можно скорей.
Я приехал сюда, чтобы учиться и помочь команде. С голом не повезло: подумал, что забил, но тут же понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себя… Будем тщательно готовиться к следующим матчам, шансы еще будут.
Меня очень тепло приняли в Манчестере – товарищи по команде и все в клубе. С такой поддержкой я надеюсь быстро освоиться здесь», – сказал нападающий, слова которого приводит официальный сайт «горожан».
Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция