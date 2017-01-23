M-1 Challenge 74. Юсупов и Пютц обменялись комментариями

Действующий чемпион M-1 в полутяжелом весе Рашид Юсупов высказался о предстоящем титульном бое против Штефана Пютца на турнире M-1 Challenge 74.

«При всем искреннем уважении к Штефану, но время этого парня осталось позади. Он был чемпионом, а потом потерял пояс. Посмотрим, конечно, в какой он форме сейчас, я уверен, что к нашему поединку он готовится самым серьезным образом. Его опыт, функционалка и универсальность заставляют уважительно относиться к нему. Но я слишком голоден и мне слишком дорог мой трофей, чтобы я кому-то его отдавал. Поэтому я собираюсь разобрать эту немецкую машину на детальки».

Штефан «Т-800» Пютц: Не могу сказать ничего плохого о Рашиде – как о человеке, так и о бойце. Но я состою из цельного куска металла, который просто невозможно разобрать на части. Это не удастся ни ему, ни кому-либо еще.