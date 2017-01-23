Три китайских клуба интересуются Даниэлем Алвесом

Интерес к защитнику «Ювентуса» Даниэлу Алвесу проявляют три китайских клуба. Об этом сообщает France Football.

Сообщается, что бразильца хотят видеть у себя «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Шанхай СИПГ» и «Хэбэй Чайна Форчун». Сейчас защитник не играет за «Ювентус» из-за травмы, которую он получил в январе прошлого года.

В текущем сезоне 33-летний Даниэл Алвес провел 13 матчей за «Ювентус» и забил два мяча при трех голевых передачах. «Шанхай СИПГ» предлагает ему зарплату 10 миллионов евро в год. Контракт игрока с «Ювентусом» истекает летом 2018 года.

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