Три китайских клуба интересуются Даниэлем Алвесом
Интерес к защитнику «Ювентуса»
Даниэлу Алвесу проявляют три китайских клуба. Об этом сообщает France Football.
Сообщается, что
бразильца хотят видеть у себя «Тяньцзинь Цюаньцзянь»,
«Шанхай СИПГ» и «Хэбэй Чайна Форчун». Сейчас защитник не играет за «Ювентус» из-за
травмы, которую он получил в январе прошлого года.
В текущем сезоне 33-летний Даниэл Алвес провел 13 матчей за «Ювентус»
и забил два мяча при трех голевых передачах. «Шанхай СИПГ» предлагает ему
зарплату 10 миллионов евро в год. Контракт игрока с «Ювентусом» истекает летом
2018 года.
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