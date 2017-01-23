«Ростов» показал готовность газона «Олимпа-2» к матчу со «Спартой» (фото)
«Ростов» в своем официальном твиттере показал, как на домашнем стадионе клуба ведется подготовка газона к матчу 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой».
Напомним, игра пройдет 16 февраля. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.
Российский клуб пробился в Лигу Европы, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов.
Газон "Олимпа" активно готовят к матчу с @ACSparta_CZ pic.twitter.com/DBYqSyifMC— Football Club Rostov (@rostovfc) 23 января 2017 г.
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