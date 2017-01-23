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«Ростов» показал готовность газона «Олимпа-2» к матчу со «Спартой» (фото)

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

«Ростов» в своем официальном твиттере показал, как на домашнем стадионе клуба ведется подготовка газона к матчу 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой».

Напомним, игра пройдет 16 февраля. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.

Российский клуб пробился в Лигу Европы, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов.

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