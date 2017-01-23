«Интер» и «Ювентус» интересуются защитником «Вольфсбурга» Родригесом

Левый защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес привлек внимание ведущих итальянских клубов. На него претендуют «Ювентус» и «Интер».

Как сообщает Calciomercato.com, «Ювентус» и «Интер» вступили в борьбу за игрока. На него также претендуют «Арсенал», «Марсель» и «ПСЖ». Сумма отступных в контракте у швейцарца – 22 миллиона евро. Контракт действует до 2019 года.

В текущем сезоне 24-летний Рикардо Родригес провел 18 матчей за «Вольфсбург» и забил два мяча при двух голевых передачах.

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