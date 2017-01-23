Менеджер киберспортивного направления Riot Games: Переезд в офлайн не был неожиданностью

Менеджер киберспортивного направления Riot Games Владимир Торцов в интервью порталу cybersport.ru рассказал о новом формате Континентальной лиги.



«Континентальная лига во втором сезоне переезжает в офлайн — это основное изменение, которое мы реализовали. После этого получили много пожеланий от болельщиков и игроков: просят более длительные серии между командами, другие улучшения. Но мы стараемся двигаться поступательно и плавно вносить изменения в лигу, чтобы ничего не сломать. Иногда приходится быть консервативными ради качества конечного продукта.



В прошлом году, когда мы запускали Континентальную лигу, мы знали, что обязательно придется когда-то перевозить все команды в одно место, в один город, делать студию, которая могла бы принимать эти команды. Игра в онлайне имеет свои преимущества для организаторов (простота) и для организаций (минимум усилий, не нужно никуда ехать, можно жить дома, легионеры вообще могут играть из Европы), но недостатки перевешивают. Это и всевозможные технические проблемы, и проблемы, связанные с фейрплеем. Мы не всегда можем быть уверены, что игрок не нарушает правила, не пытается читерить или как-то схитрить, чтобы заработать преимущество, если мы не можем поставить ему за спину судью, чтобы контролировать каждый его шаг и его оборудование. Поэтому переезд в офлайн не был неожиданностью.



Мы точно знали, что это произойдет, просто пытались выверить время. С нашей точки зрения, новый сезон — это самый логичный момент для того, чтобы это ввести и дальше уже на этот скелет навешивать прочие улучшения.



Мы построили студию «1.0», как мы сами её называем, ещё в прошлом году. Это была студия вещания, где было место для стола комментаторов и аналитиков, а также комната для обслуживающего персонала, который проводил трансляцию. Естественно, эта студия не была готова принять игроков. Мы поняли, что нужно искать новое помещение, которое будет удовлетворять всем нашим требованиям. Нам нужен был не просто павильон или ангар, в котором много места и можно поставить игровые места. Нужны были тренировочные комнаты и лаундж, чтобы игроки могли в спокойной обстановке наблюдать за оппонентами. Команды будут ездить туда каждую неделю как на работу. Поэтому поиск нового места был очень серьезным.



Хоть и не без труда, но мы нашли такое помещение. Мы перебрали кучу вариантов и в итоге остановились на одном. Единственный компромисс, на который нам пришлось пойти — то, что сетап студии не подразумевает постоянное присутствие зрителей на нашей трансляции. В будущем мы постараемся сделать так, чтобы зрители могли присутствовать на матчах регулярки постоянно. Будет ли это в текущей студии или в новой студии — пока открытый вопрос.



Мы не обязываем команды иметь свои игровые дома. Но пытаемся создать все условия, чтобы команды к этому стремились. Мы вводим стипендию. Она существовала и в прошлом году, но тогда игровые дома были совсем не обязательны. При игре в онлайне съезжаться в игровой дом нужно только для того, чтобы поднять перфоманс команды, командную игру, дух и так далее. Но мы уже тогда ввели бонус для тех, кто решил приехать, и покрывали часть арендной платы.



В этом году игрокам придётся каждые выходные быть в студии. Естественно, это не означает, что они будут добираться из разных городов каждую неделю в Москву, а потом возвращаться обратно. Поэтому мы ожидали, что организации захотят воспользоваться расширенной финансовой поддержкой.



В контрактах прописаны минимальные требования к игровым домам. Условия проживания должны соответствовать разумному минимуму коммунальных удобств и санитарных норм. Поэтому, если какой-нибудь недобросовестный организатор решит сильно сэкономить на этом, он понесет соответствующие наказания».



Напомним, что 28 января стартуют первые матчи Континентальной лиги по League of Legends.



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