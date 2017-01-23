Хосеп Гвардиола: В матче с «Тоттенхэмом» у меня было чувство дежавю
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» в рамках 22-го тура АПЛ (2:2).
«Мы сыграли исключительно, и у меня было чувство дежавю. Так же было в матче с «Челси»: мы создали много шансов, но не могли их реализовать. История повторилась в матче с «Эвертоном»... Наши футболисты боролись с полной отдачей, но не смогли победить.
Кроме одного-двух матчей, мы хорошо играли в этом сезоне. «Тоттенхэм» – замечательная команда. Мы бились за победу, матч был ярким. Надеюсь, что в будущем такие матчи помогут нам стать сильнее», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.
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Матч
Манчестер Сити - Тоттенхэм - 2:2 (0:0)
Голы
Сане 49 (1:0). де Брюйне 54 (2:0). Алли 58 (2:1). Сон Хын Мин 77 (2:2).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Сабалета, Клиши (Стоунз, 84), Коларов, Отаменди, де Брюйне, Силва (Делф, 90), Стерлинг (Габриэл, 82), Туре, Сане, Агуэро
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Алдервейрелд (Уинкс, 65), Роуз, Ваньяма, Эриксен, Алли, Дембеле (Сиссоко, 79), Дайер, Кейн
Предупреждения:
Коларов, 45; Отаменди, 52 - Виммер, 12; Дайер, 13; Алли, 52; Ваньяма, 87
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
21 января 20:30, Этихад, Онлайн-трансляция