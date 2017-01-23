Хосеп Гвардиола: В матче с «Тоттенхэмом» у меня было чувство дежавю

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» в рамках 22-го тура АПЛ (2:2).

«Мы сыграли исключительно, и у меня было чувство дежавю. Так же было в матче с «Челси»: мы создали много шансов, но не могли их реализовать. История повторилась в матче с «Эвертоном»... Наши футболисты боролись с полной отдачей, но не смогли победить.

Кроме одного-двух матчей, мы хорошо играли в этом сезоне. «Тоттенхэм» – замечательная команда. Мы бились за победу, матч был ярким. Надеюсь, что в будущем такие матчи помогут нам стать сильнее», – сказал специалист, слова которого приводит Goal.

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