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Игорь Есмантович: То, как проходило общение болельщиков «Спартака» с командой, – беспрецедентно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Исполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о резонансной встрече хоккеистов «Спартака» с болельщиками команды в преддверии сегодняшней игры с армейцами в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, фанаты красно-белых в грубой форме пытались выяснить причины неудачных результатов команды. Видео беседы доступно ЗДЕСЬ.

«То, что произошло - беспрецедентно. Подобные вещи не должны происходить в профессиональном клубе и, тем более, в профессиональной лиге, - цитирует Есмантовича «Р-Спорт». - Со своей стороны хочу обратиться к болельщикам и игрокам. Друзья, давайте не позволим подобной грязи вылиться на площадку. Давайте проведем сегодняшний матч в атмосфере профессионализма и не дадим никаким околохоккейным вещам разрушить ее. А хоккеистам желаю показать честную игру, достойную уровня нашей лиги».

Встреча «Спартак» - ЦСКА начнется на МСА «Лужники» в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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