Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему его клиент Абдулла Джафар не подошел ЦСКА. Он также сказал, что клуб продолжит следить за нападающим.

«Абдулла Джафар - молодой нападающий, 30 декабря ему исполнилось 18 лет. Он номинировался на звание одного из лучшего игроков до 18 лет во Франции. Он очень хороший, талантливый, техничный игрок, но ЦСКА его рассматривал больше на перспективу, Джафар самый молодой был на сборе среди всех.

Он прошел сбор полностью, ни одну тренировку не пропустил и проявил себя достаточно хорошо. Но ЦСКА решил сделать ставку на своих, российских воспитанников плюс на Витиньо, также Траоре еще не ушел. Решение об уходе Джафара было обоюдным, потому что лично я не хочу, чтобы он сидел на скамеечке. Ради ЦСКА игрок отказал одному французскому клубу из высшей лиги, но это не страшно, такой форвард не затеряется.

ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром. Если бы он им не нравился, то они не позвали бы его на сбор и не говорили бы про него в прессе», - цитирует Селюка ТАСС.

Отметим, что у 18-летнего Абдуллы Джафара гражданство Буркина-Фасо.

-- Джафара в ЦСКА не будет, - заявил ранее главный тренер команды Виктор Гончаренко.

Напомним, что Джафар принял участие в товарищеском матче против швейцарского «Волена» (3:0) и голами не отметился. Это произошло на первом сборе команды в испанском «Кампоаморе». Отметим, что с 26 января по 7 февраля в этом же городе пройдет и второй сбор ЦСКА.

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