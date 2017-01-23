Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Хоккей  Витязь- : -Салават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Футбол  Сенегал- : -Алжир
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему его клиент Абдулла Джафар не подошел ЦСКА. Он также сказал, что клуб продолжит следить за нападающим.

«Абдулла Джафар - молодой нападающий, 30 декабря ему исполнилось 18 лет. Он номинировался на звание одного из лучшего игроков до 18 лет во Франции. Он очень хороший, талантливый, техничный игрок, но ЦСКА его рассматривал больше на перспективу, Джафар самый молодой был на сборе среди всех.

Он прошел сбор полностью, ни одну тренировку не пропустил и проявил себя достаточно хорошо. Но ЦСКА решил сделать ставку на своих, российских воспитанников плюс на Витиньо, также Траоре еще не ушел. Решение об уходе Джафара было обоюдным, потому что лично я не хочу, чтобы он сидел на скамеечке. Ради ЦСКА игрок отказал одному французскому клубу из высшей лиги, но это не страшно, такой форвард не затеряется.

ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром. Если бы он им не нравился, то они не позвали бы его на сбор и не говорили бы про него в прессе», - цитирует Селюка ТАСС.

Отметим, что у 18-летнего Абдуллы Джафара гражданство Буркина-Фасо.

-- Джафара в ЦСКА не будет, - заявил ранее главный тренер команды Виктор Гончаренко.

Напомним, что Джафар принял участие в товарищеском матче против швейцарского «Волена» (3:0) и голами не отметился. Это произошло на первом сборе команды в испанском «Кампоаморе». Отметим, что с 26 января по 7 февраля в этом же городе пройдет и второй сбор ЦСКА.

«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионовУЕФА оставил и опубликовал на своем официальном сайте таблицу Лиги чемпионов всех времен.«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Интер» и «Ювентус» интересуются защитником «Вольфсбурга» РодригесомЛевый защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес привлек внимание ведущих итальянских клубов. На него претендуют «Ювентус» и «Интер».Три китайских клуба интересуются Даниэлем АлвесомИнтерес к защитнику «Ювентуса» Даниэлу Алвесу проявляют три китайских клуба. Об этом сообщает France Football.«Краснодар» выше «Спартака», «Зенит» ниже «Анжи»: рейтинг стадионов РФПЛ«Краснодар» выше «Спартака», «Зенит» ниже «Анжи»: рейтинг стадионов РФПЛ«Советский спорт» представляет свой рейтинг арен, на которых играют российские клубыБывший форвард «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»Экс-нападающий «Кубани» бразилец Данило может стать игроком «Анжи». В настоящий момент он проходит медосмотр в махачкалинском клубе.«МЮ» и «Челси» готовы выложить за Бэйла 172 миллиона фунтов«Манчестер Юнайтед» и «Челси» по окончании этого сезона поспорят за нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает The Sun.Джамал Дибиргаджиев: Не думаю, что останусь в «Фатиме» на постоянной основеРоссийский нападающий «Фатимы» Джамал Дибиргаджиев сказал, что хотел бы играть в более сильной команде. Его нынешний клуб выступает в третьем дивизионе португальского футбола.Дзюба не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окноНападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщил Агентству бизнес новостей (АБН) источник, близкий к работе трансферного отдела петербургского клуба.Марио Фернандес: «Спартак» и я? Это невозможно, в моем сердце только ЦСКАЗащитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал новость о том, что он может продолжить карьеру в «Спартаке».Виктор Гончаренко: Нет, я не завидую «Спартаку» и «Зениту»Виктор Гончаренко: Нет, я не завидую «Спартаку» и «Зениту»Главный тренер ЦСКА заявил это корреспонденту «Советского спорта».Тарасов и Фернандеш вернутся в общую группу на втором сбореГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что Дмитрий Тарасов и Мануэл Фернандеш на втором сборе приступят к тренировкам в общей группе.Дзю-Ба и еще 5 россиян, о которых мечтают в КитаеДзю-Ба и еще 5 россиян, о которых мечтают в КитаеСразу несколько клубов из Поднебесной заинтересованы в переходе нападающего сборной России Артема Дзюбы.Марко Трабукки: У Романа Еременко нет ни подавленности, ни депрессииАгент полузащитника ЦСКА Романа Еременко Марко Трабукки в интервью еженедельнику «Советский спорт футбол» рассказал о том, как себя чувствует футболист.Ивелин Попов: Могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке»Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов сообщил, что точно не покинет стан красно-белых во время зимнего трансферного окна.«Челси» поборется с «Зенитом» за РаноккьюВ борьбу за защитник «Интера» Андреа Раноккью включился лондонский «Челси», сообщает Сalcioline.com.Эрик Бикфалви стал игроком «Урала»Румынский полузащитник Эрик Бикфалви перешел в «Урал». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.Акинфеев присоединится к ЦСКА на втором сбореВратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступит к тренировкам с командой на втором сборе.Александр Тарханов: Вряд ли у нас будут новичкиГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов сказал, что во время зимнего перерыва команда, скорее всего, не подпишет новых игроков.Виктор Гончаренко: Еременко скучает по командеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с Романом Еременко. Он, напомним, дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.
Главные новости
Футбол
«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов
Футбол
Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром
Хоккей
Игорь Есмантович: То, как проходило общение болельщиков «Спартака» с командой, – беспрецедентно
Футбол
Три китайских клуба интересуются Даниэлем Алвесом
Хоккей
Сергей Мяус: Сборная России нацелена только на золотые медали мирового первенства
Футбол
Представители «Халла» посетили Мэйсона после операции, он начал говорить
Футбол
Модрич из-за травмы пропустит около десяти дней, Марсело – месяц
Футбол
«Барселона» подтвердила, что у Бускетса растяжение лодыжки
Другие
Басманный суд повторно арестовал дом Родченкова
Футбол
Бывший форвард «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы