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Диего Симеоне: «Атлетико» ставил себя в невыгодное положение, но Гризманн помог нам добиться цели

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о гостевом матче своей команды против «Атлетика» из Бильбао в рамках 19-го тура испанской Примеры (2:2).

«Это был захватывающий матч, как и все предыдущие игры, которые мы проводили в Бильбао. «Атлетико» неплохо начал встречу, особенно первые 30 минут, но соперник сумел «вернуться». Во второй половине мы наблюдали похожий сценарий.

Уделяя внимание атакам, мы ставили себя в невыгодное положение, но Антуан Гризманн помог нам добиться цели. Повторюсь, мы провели хороший матч», – сказал аргентинский специалист, слова которого приводит клубная пресс-служба.

Напомним, гол Гризманна на 80-й минуте спас столичный клуб от поражения. 

Матч

Атлетик - Атлетико - 2:2 (1:1)

Голы

Коке 3 (0:1). Лекуе 42 (1:1). де Маркос 56 (2:1). Гризманн 80 (2:2).

Состав

Атлетик: Ираисос, Боведа, Лекуе, Лапорте, Сан Хосе, Балензиага, де Маркос, Гарсия, Итурраспе (Рико, 89), Уильямс (Вильялибре, 83), Муньяин (Сусаета, 83)

Атлетико: Мойя, Хименес, Врсалько, Луис, Годин, Габи (Торрес, 57), Карраско (Корреа, 65), Коке, Сауль, Гризманн, Гамейро (Гайтан, 65)

Предупреждения:

Уильямс, 36; Итурраспе, 63 - Габи, 47; Карраско, 64; Хименес, 90

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

22 января 18:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция







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