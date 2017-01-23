Диего Симеоне: «Атлетико» ставил себя в невыгодное положение, но Гризманн помог нам добиться цели

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о гостевом матче своей команды против «Атлетика» из Бильбао в рамках 19-го тура испанской Примеры (2:2).

«Это был захватывающий матч, как и все предыдущие игры, которые мы проводили в Бильбао. «Атлетико» неплохо начал встречу, особенно первые 30 минут, но соперник сумел «вернуться». Во второй половине мы наблюдали похожий сценарий.

Уделяя внимание атакам, мы ставили себя в невыгодное положение, но Антуан Гризманн помог нам добиться цели. Повторюсь, мы провели хороший матч», – сказал аргентинский специалист, слова которого приводит клубная пресс-служба.

Напомним, гол Гризманна на 80-й минуте спас столичный клуб от поражения.



