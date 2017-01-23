Кэйхилл и Терри посетили Мэйсона в больнице

Полузащитника «Халл Сити» Райана Мэйсона посетили игроки «Челси» Гари Кэйхилл и Джон Терри. Напомним, что в матче с «Челси» (0:2) Мэйсон получил травму именно в столкновении с Кэйхиллом.

Также игрока посетил помощник главного тренер «Челси» Стив Холланд. Мэйсон после перелома кости черепа перенес операцию и находится в стабильном состоянии. Он уже может говорить, и рассказал о случившемся.

На 12-й минуте встречи против «Челси» защитник лондонской команды Гари Кэйхилл врезался головой в хавбека гостей. В течение восьми минут медики оказывали помощь полузащитнику на поле, а затем на носилках унесли в подтрибунное помещение. Позднее оказалось, что у него перелом кости черепа.