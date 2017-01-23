«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов

читайте также

Тактическая революция в ЦСКА. Михаил Борзыкин – о работе Гончаренко Обозреватель «Советского спорта» разбирает новую тактическую модель ЦСКА, которая, вероятно, весной станет основной.

Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и Бушманова Российский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.

«Милан» заинтересован в услугах Марио Фернандеса Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может переехать в чемпионат Италии.

Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. Пока УЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.

Алексей Еременко-старший: Роман готовится вернуться в футбол Отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей Еременко-старший, а также брат футболиста Алексей, чем сейчас занимается Роман.

Луческу – пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю, Романцев – 16-й Официальный сайт УЕФА опубликовал список 30 тренеров, которые провели больше всего матчей в Лиге чемпионов.

Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему его клиент Абдулла Джафар не подошел ЦСКА. Он также сказал, что клуб продолжит следить за нападающим.

«Спартак» пытался переманить Фернандеса из ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Марек Сухи: Кутепов – будущее российского футбола Чешский защитник рассказал о своем отношении к Валерию Карпину и назвал имя самого талантливого молодого спартаковца.

Дзюба не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщил Агентству бизнес новостей (АБН) источник, близкий к работе трансферного отдела петербургского клуба.

Марио Фернандес: «Спартак» и я? Это невозможно, в моем сердце только ЦСКА Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал новость о том, что он может продолжить карьеру в «Спартаке».

Виктор Гончаренко: Нет, я не завидую «Спартаку» и «Зениту» Главный тренер ЦСКА заявил, что у него нет зависти к «Спартаку» и «Зениту» и объяснил, почему Игнашевич вызывает у него восхищение.

Марко Трабукки: У Романа Еременко нет ни подавленности, ни депрессии Агент полузащитника ЦСКА Романа Еременко Марко Трабукки в интервью еженедельнику «Советский спорт футбол» рассказал о том, как себя чувствует футболист.

Ивелин Попов: Могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке» Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов сообщил, что точно не покинет стан красно-белых во время зимнего трансферного окна.

«Челси» поборется с «Зенитом» за Раноккью В борьбу за защитник «Интера» Андреа Раноккью включился лондонский «Челси», сообщает Сalcioline.com.

Акинфеев присоединится к ЦСКА на втором сборе Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступит к тренировкам с командой на втором сборе.

Виктор Гончаренко: Еременко скучает по команде Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с Романом Еременко. Он, напомним, дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

Гончаренко заявил, что не боится потерять Фернандеса Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уверен, что защитник Марио Фернандес останется в команде.

Виктор Гончаренко: Джафара в ЦСКА не будет ЦСКА не будет подписывать контракт с находившимся на просмотре африканским нападающим Джафаром.