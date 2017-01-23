«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов
УЕФА составил и опубликовал на своем официальном сайте таблицу Лиги чемпионов всех времен.
Самое высокое место среди российских команд в ней у «Спартака» - 30-е.
ЦСКА расположился на 38-й строчке, «Зенит» - на 42-й, далее следуют «Локомотив» (60) и «Рубин» (75).
Лидирующая тройка выглядит так: «Реал», «Барселона», «Бавария».
Сводная турнирная таблица за всю историю #ЛЧ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 января 2017 г.
1 @realmadrid
21 @DynamoKyiv
26 @FCShakhtar
30 @fcsm_official
38 @PFC_CSKA_MOSCOW
42 @zenit_spb pic.twitter.com/A6VEMdlXfQ
Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. Пока
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