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«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА составил и опубликовал на своем официальном сайте таблицу Лиги чемпионов всех времен.

Самое высокое место среди российских команд в ней у «Спартака» - 30-е.

ЦСКА расположился на 38-й строчке, «Зенит» - на 42-й, далее следуют «Локомотив» (60) и «Рубин» (75).

Лидирующая тройка выглядит так: «Реал», «Барселона», «Бавария».

Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. Пока

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