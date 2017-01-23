Сеск Фабрегас: Мне нужно показывать Конте, что я заслуживаю играть

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после матча 22-го тура АПЛ с «Халл Сити» (2:0) оценил свое положение в лондонской команде.

«Все отлично сложилось. Я играю в футбол, чтобы побеждать и получать удовольствие от игры. Когда я не выхожу на поле, я расстраиваюсь, радости такая ситуация не добавляет, но я доволен, что команда хорошо играет. Футбол — это моя жизнь, это все для меня.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь показать свою лучшую игру. В этом матче я снова удачно проявил себя, поэтому мне нужно продолжать двигаться в том же направлении и показывать тренеру, что я заслуживаю играть», — сказал игрок сборной Испании.

В нынешнем сезоне 29-летний Фабрегас 17 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передач.

Читайте также:

Антонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокруг