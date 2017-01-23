Сеск Фабрегас: Мне нужно показывать Конте, что я заслуживаю играть
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после матча 22-го тура АПЛ с «Халл Сити» (2:0) оценил свое положение в лондонской команде.
«Все отлично сложилось. Я играю в футбол, чтобы побеждать и получать удовольствие от игры. Когда я не выхожу на поле, я расстраиваюсь, радости такая ситуация не добавляет, но я доволен, что команда хорошо играет. Футбол — это моя жизнь, это все для меня.
Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь показать свою лучшую игру. В этом матче я снова удачно проявил себя, поэтому мне нужно продолжать двигаться в том же направлении и показывать тренеру, что я заслуживаю играть», — сказал игрок сборной Испании.
В нынешнем сезоне 29-летний Фабрегас 17 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передач.
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Матч
Голы
Коста 45 (1:0). Кэйхилл 81 (2:0).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Канте, Азар (Фабрегас, 71), Матич, Педро (Виллиан, 71), Коста (Батшуайи, 87)
Халл Сити: Якупович, Робертсон, Магуайр, Эль Абделлауэ, Дэвис (Ниасс, 59), Доусон, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Эвандро, Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75)
Предупреждения:
Канте, 43 - Доусон, 7; Дэвис, 26; Робертсон, 52
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
22 января 19:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция