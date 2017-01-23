Пол Хембри: При новом регламенте количество обгонов в Формуле-1 сократится
Глава автоспортивного отдела компании Pirelli Пол
Хембри сомневается, что новый
технический регламент сделает Формулу-1 более зрелищной.
«Думаю, пилоты будут
наслаждаться новыми автомобилями, потому что они станут гораздо быстрее.
Гонщики, наконец, ощутят те нагрузки, которых в Ф-1 не было уже давно. Однако
количество обгонов в таких условиях сократится.
Если
новые скорости обеспечат конкурентоспособную борьбу в пелотоне, то мы можем
надеяться на повышение зрелищности, если – нет, нас ждут гонки, когда
автомобили будут следовать друг за другом», – цитирует Хембри Autosport.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически