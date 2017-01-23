Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив0 : 0Металлург
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Хоккей  Витязь- : -Салават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Футбол  Сенегал- : -Алжир
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пол Хембри: При новом регламенте количество обгонов в Формуле-1 сократится

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Глава автоспортивного отдела компании Pirelli Пол Хембри сомневается, что новый технический регламент сделает Формулу-1 более зрелищной.

«Думаю, пилоты будут наслаждаться новыми автомобилями, потому что они станут гораздо быстрее. Гонщики, наконец, ощутят те нагрузки, которых в Ф-1 не было уже давно. Однако количество обгонов в таких условиях сократится.

Если новые скорости обеспечат конкурентоспособную борьбу в пелотоне, то мы можем надеяться на повышение зрелищности, если – нет, нас ждут гонки, когда автомобили будут следовать друг за другом», – цитирует Хембри Autosport.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мониша Кальтенборн: Эрикссон может стать победителем Гран-приРуководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн уверена, что у пилота команды Маркуса Эрикссона есть потенциал для того, чтобы выигрывать Гран-при Формулы-1.Джолион Палмер: Дебютный сезон в Формуле-1 сделал меня гораздо сильнееПилот команды «Рено» Джолион Палмер сказал, что в прошлом сезоне он стал сильнее благодаря перенесенным испытаниям.На следующей неделе Экклстоун будет отправлен в отставкуГлава менеджмента Формулы-1 Берни Экклстоун будет отправлен в отставку на следующей неделе, сообщает Sky Sports.Йос Ферстаппен: Макс упорно тренируется, а потом валяется на диване в изнеможенииОтец гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена Йос, который сам был пилотом Формулы-1, рассказал, что его сын в преддверии старта нового сезона проводит в спортзале практически все свое время и упорно тренируется.Тото Вольф: Уверен, что в «Феррари» найдут какой-то вариант для ДжовинацциРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что в «Феррари» не будут разбрасываться своими талантами, поэтому команда сумеет правильно включить в работу своего резервного гонщика Антонио Джовинацци в предстоящем сезоне.Нико Росберг: Уверен, что регламент немного перетасует стартовую решеткуБывший пилот «Мерседеса», чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что новый регламент поспособствует перестановкам на стартовой решетке Формулы-1.Хельмут Марко: На месте «Мерседеса» стали бы тренировать молодого гонщикаКонсультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что на месте «Мерседеса» выбрал бы на замену чемпиону мира Нико Росбергу немца Паскаля Верляйна, а не финна Валттери Боттаса.Йос Ферстаппен: Макс больше во мне не нуждается, он стал топ-пилотом «Формулы-1»Бывший пилот «Больших призов» голландец Йос Ферстаппен уверен в том, что его сын Макс больше на нуждается в родительской поддержке и опеке.Хюлькенберг впервые сел за руль болида «Рено» (видео)Пилот «Формулы-1» Нико Хюлкенберг впервые сел за руль болида «Рено» на автодроме Рикардо Тормо в Валенсии.«Уверен – Квят выдаст отличный сезон!». Обзор недели в «Формуле-1»«Уверен – Квят выдаст отличный сезон!». Обзор недели в «Формуле-1»О чем говорили и писали в мире «Формулы-1» за последнюю неделю?Ники Лауда: Знаю, что Боттас выступит не хуже РосбергаНеисполнительный директор «Мерседеса», трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда прокомментировал переход Валттери Боттаса из «Уильмса» в немецкую команду.Нико Росберг: Не сомневаюсь, что Валттери прекрасно впишется в командуНемецкий автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг прокомментировал переход Валттери Боттаса из «Уильямса» в «Мерседес».В честь погибшего пилота Жюля Бьянки назовут улицу в НиццеФранцузский город Ницца на Ривьере почтит память Жюля Бьянки, назвав одну из улиц в честь погибшего гонщика «Формулы-1».Немецкий пазл. Как «Мерседес» объявил о трех переходах в «Формуле-1»Немецкий пазл. Как «Мерседес» объявил о трех переходах в «Формуле-1»Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» в забавной интерактивной игре пазлы объявила о переходе сразу трех гонщиков.«Уильямс» подтвердил возвращение Массы в «Формулу-1»«Уильямс» объявил о возвращении в команду бразильца Фелипе Массы, который завершил карьеру по окончании минувшего сезона.Официально: Новым партнером Хэмилтона в «Мерседесе» стал БоттасКоманда «Мерседес» официально объявила о подписании контракт с гонщиком «Уильямса» Валттери Баттасом.«Заубер» объявил о подписании контракта с ВерляйномПилот «Формулы-1» Паскась Верляйн в сезоне 2017 года будет выступать в «Заубере», сообщает официальный сайт швейцарской команды.Дитрих Матешиц: К середине 2017 года «Ред Буллу» нужно выйти на уровень «Мерседеса»Владелец команды «Ред Булл» Дитрих Матешиц сказал, что в следующем сезоне они намерены создать серьезную конкуренцию «Мерседесу».Жак Вильнев: Сейчас у гонщиков вообще нет уважения друг к другуЧемпион мира-1997 Жак Вильнев считает, что современным пилотам Формулы-1 не хватает взаимного уважения на трассе.«Заубер» подтвердил подписание контракта с ВерляйномНемец Паскаль Верляйн официально стал пилотом «Заубера». Детали контракта 22-летнего гонщика со швейцарской командой не сообщаются.
Главные новости
Футбол
Судейский комитет РФС могут возглавить Баскаков, Бутенко, Гвардис или Авдонченко
Футбол
Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной России
Хоккей
Заявление КХЛ: Акция болельщиков «Спартака» вызывает крайнее удивление
Футбол
«Милан» заинтересован в услугах Марио Фернандеса
Легкая атлетика
Сергей Епишин: Откуда информация, что я беру 200 тысяч рублей со спортсменов на допинг?
Баскетбол
«Вологда-Чеваката» может прекратить существование
Футбол
Геннадий Голубин стал главным селекционером московского «Динамо»
Футбол
Луческу – пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю, Романцев – 16-й
Футбол
«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов
Футбол
Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром
все новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости