Луческу – пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю, Романцев – 16-й

читайте также

Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и Бушманова Российский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.

Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. Пока УЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.

«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов УЕФА составил и опубликовал на своем официальном сайте таблицу Лиги чемпионов всех времен.

Мозоли Кокорина, побег Дзюбы в Китай. Как прошел сбор «Зенита» в ОАЭ Десять дней первого зимнего сбора петербургского клуба – в цифрах и фотографиях.

Мирча Луческу: Это был очень важный сбор, чтобы подготовить команду функционально Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги сбора в ОАЭ.

Незасчитанная победа. «Зенит» забил дважды, но не обыграл узбекский «Локо» В обоих таймах сыграл только Молло, а Цаллагов запорол отличный выход один на один.

Гари Кэйхилл: Играть с Месси и Роналду на одном газоне было уже чем-то особенным Защитник «Челси» Гари Кэйхилл дал интервью клубной пресс-службе.

Александер Чеферин: Мутко поддерживает УЕФА в вопросе реорганизации Еврокубков Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что президент РФС Виталий Мутко поддерживает реорганизацию еврокубков.

Как Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой Лазовича Получилось гораздо познавательнее, чем издевательство над молодежкой из Омана без камер.

Мирча Луческу: Желаю Адриано успехов в чемпионате России, но не в матчах против «Зенита» Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от перехода экс-нападающего «Шахтера» Луиса Адриано в «Спартак».

Мирча Луческу: У Данни еще видна легкая боязнь, прощу его играть на чистых мячах Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча с венгерским «Видеотоном» (1:1).

Мирча Луческу: Для нас Данни будет очень важным футболистом Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).

Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам Капитан «Зенита» восстановился после третьих в карьере «крестов», а новички Цаллагов и Лунев начали приносить пользу Луческу.

«Спартак» – короли, да?». Как игроки красно-белых вышли из отпуска Репортаж из Лужников, где впервые после отпуска собрались игроки «Спартака».

Мирча Луческу: Доволен новичками «Зенита». Жаль, что Новосельцев опять получил травму Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча против «Айнтрахта» (0:0).

Молло напомнил Халка, Эрнани скопировал Витселя. Первый выход новичков «Зенита» Луческу попробовал и получил от команды бундеслиги много поводов разобрать ошибки.

Василий Уткин: Надеюсь, чемпионом станет «Спартак» Известный комментатор и колумнист «Советского спорта» – о своих ожиданиях от 2017 года. Они по большей части красно-белые.

Эрнани: Луческу воспитал Фернандиньо и Дугласа Косту. Надеюсь, наша работа будет очень продуктивной Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал об интересе со стороны других клубов, сравнении с Витселем, а также поделился мнением о работе Мирче Луческу с бразильскими футболистами.

Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу 14 лет в «Локомотиве» и 4 года в «Волгаре» – путь Сергея Зуйкова в «Зенит». Все, что нужно знать о защитнике, которого Луческу взял на сбор.