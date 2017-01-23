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Луческу – пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю, Романцев – 16-й

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Официальный сайт УЕФА опубликовал список 30 тренеров, которые провели больше всего матчей в Лиге чемпионов.

На пятой строчке со 103 встречами расположился главный тренер «Зенита» Мирча Луческу – 68 из них он провел, работая в «Шахтере», 26 – в «Галатасарае», 6 – в «Бешикташе» и три – в миланском «Интере». На шестнадцатом месте идет Олег Романцев – на его счету 56 игр с московским «Спартаком».

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон – 190 матчей («Манчестер Юнайтед»)
2. Арсен Венгер – 176 («Монако» – 7, «Арсенал» – 169)
3. Карло Анчелотти  – 148 («Ювентус» – 10, «Бавария» – 6, «Челси» – 18, «Милан» – 73, «Реал» – 25, «Парма» – 6, ПСЖ – 10)
4. Жозе Моуриньо – 127 («Реал» – 32, «Челси» – 57, «Интер» – 21, «Порту» – 17)
5. Мирча Луческу – 103 («Шахтер» – 68, «Интер» – 3, «Бешикташ» – 6, «Галатасарай» – 26)
6-8. Луи Ван Гал – 95 («Аякс» – 32, «Барселона» – 36, «Бавария» – 21, «Манчестер Юнайтед» – 6)
6-8. Отмар Хицфельд – 95 («Боруссия» (Дортмунд) – 19, «Бавария» – 76)
6-8. Рафаэль Бенитес – 95 («Интер» – 6, «Ливерпуль» – 62, «Челси» – 1, «Реал» – 6, «Наполи» – 6, «Валенсия» – 14)
9. Хосеп Гвардиола – 91 («Бавария» – 36, «Барселона» – 49, «Манчестер Сити» – 6)
10. Марчелло Липпи – 76 («Ювентус»)

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