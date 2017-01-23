Геннадий Голубин стал главным селекционером московского «Динамо»

ФК «Динамо» (Москва) сообщил, что Геннадий Голубин возглавит селекционное направление в клубе на должности главного селекционера.

«Геннадий Голубин имеет богатый управленческий опыт в различных футбольных структурах и зарекомендовал себя в качестве эффективного футбольного специалиста. Он уже работал ФК «Динамо-Москва» (2006-2010 гг.) и был причастен к последнему успеху клуба, бронзовым медалям «Динамо» в 2008 г», - сообщается на официальном сайте бело-голубых.

После 24-х туров столичный клуб возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, на пять очков опережая «Тосно».