Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Хоккей  Витязь- : -Салават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Футбол  Сенегал- : -Алжир
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Голубин стал главным селекционером московского «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

ФК «Динамо» (Москва) сообщил, что Геннадий Голубин возглавит селекционное направление в клубе на должности главного селекционера.

«Геннадий Голубин имеет богатый управленческий опыт в различных футбольных структурах и зарекомендовал себя в качестве эффективного футбольного специалиста. Он уже работал ФК «Динамо-Москва» (2006-2010 гг.) и был причастен к последнему успеху клуба, бронзовым медалям «Динамо» в 2008 г», - сообщается на официальном сайте бело-голубых.

После 24-х туров столичный  клуб возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, на пять очков опережая «Тосно».  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной РоссииВо вторник состоится бюро исполкома РФС, на котором Евгений Бушманов должен быть утвержден главным тренером молодежной сборной России.Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и БушмановаРоссийский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.Вас здесь не стояло. Микулик – о новом тренере российской «молодежки»Вас здесь не стояло. Микулик – о новом тренере российской «молодежки»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о новом тренере молодежной сборной России по футболу.Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили стали игроками «Анжи»«Анжи» подписал контракты с двумя защитниками. Это Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили.«Анжи» подписал полузащитника Кацаева«Анжи» подписал контракт с полузащитником «СКА-Хабаровска» Адланом Кацаевым.На сбор с «Томью» отправится экс-нападающий «Енисея»На сбор с «Томью» отправился нападающий Илья Кухарчук, ранее выступавший за «Енисей», сообщает «Матч ТВ».Футболисты «Зенита-2» Костин и Саламатов пройдут просмотр в «Томи»Защитник «Зенита-2» Кирилл Костин и полузащитник Никита Саламатов пройдут просмотр в «Томи», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуациейПолузащитник «Кубани» Якуба может перейти в «Крылья Советов»Полузащитник «Кубани» Денис Якуба может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает Onedivision.Жена Тимощука: Анатолий говорил, что в России видит себя только в «Зените», а на деле вел переговоры с «Динамо» и «Анжи»Жена бывшего полузащитника «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая сказала, что ее супруг ранее вел переговоры с «Динамо» и «Анжи».Защитник «Кубани» Зотов перейдет в клуб РФПЛЗащитник «Кубани» Георгий Зотов продолжит карьеру в клубе РФПЛ, сообщает «Матч ТВ».Защитник курского «Авангарда» продолжит карьеру в «Тосно»Курский «Авангард», лидирующий в зоне «Центр» первенства ПФЛ, договорился с «Тосно» о трансфере защитника Дениса Никитина в клуб ФНЛ.Дьяков находится на просмотре в «Анжи»Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов сообщил, что защитник Виталий Дьяков находится на просмотре в махачкалинском клубе.ЦСКА вернет своего воспитанника из «Тосно» по окончании текущего сезонаПолузащитник московского ЦСКА Александр Макаров, выступающий на правах аренды в ФНЛ за «Тосно», вернется по окончании сезона в столичный клуб. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Владислав Радимов: Игроки «Зенита-2» работают на «ура». Иногда приходится их сдерживатьГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги первого контрольного матча на сборе в Испании против «Кадиса Б» (1:2) и рассказал о работе команды.Дмитрий Гунько возглавит «Спартак-2»Новым главным тренером «Спартака-2» станет Дмитрий Гунько, сообщает «Матч ТВ».Евгений Бушманов: Молодежная сборная России? У меня через час тренировка «Спартака-2»Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов не стал комментировать информацию о том, что он возглавит молодежную сборную России.«Тосно» объявил о переходе защитника Тетрашвили в «Анжи»ФК «Тосно» и защитник команды Гурам Тетрашвили пришли к обоюдному соглашению о расторжении контракта. Игрок продолжит карьеру в «Анжи», сообщается на официальном сайте команды из Ленинградской области.Защитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»Центральный защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко, интерес к которому проявляют «Спартак» и «Амкар», отправится на первый сбор в Турцию со своей нынешней командой.«Динамо» погасит долги перед Дьяковым, Денисовым и Погребняком в ближайшее времяИсполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что клуб рассчитается с долгами перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Павлом Погребняком в ближайшее время.Роман Орещук: Молло летом мог оказаться в «Динамо»Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход полузащитника Йона Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».
Главные новости
Футбол
Судейский комитет РФС могут возглавить Баскаков, Бутенко, Гвардис или Авдонченко
Футбол
Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной России
Хоккей
Заявление КХЛ: Акция болельщиков «Спартака» вызывает крайнее удивление
Футбол
«Милан» заинтересован в услугах Марио Фернандеса
Легкая атлетика
Сергей Епишин: Откуда информация, что я беру 200 тысяч рублей со спортсменов на допинг?
Баскетбол
«Вологда-Чеваката» может прекратить существование
Футбол
Геннадий Голубин стал главным селекционером московского «Динамо»
Футбол
Луческу – пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю, Романцев – 16-й
Футбол
«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов
Футбол
Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости