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«Вологда-Чеваката» может прекратить существование

Источник:  Р-СпортКомментарии

Женский баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» может прекратить существование после завершения нынешнего сезона, сообщила директор и сооснователь клуба Валентина Черепанова.

«Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил, что из бюджета региона профессиональные клубы больше финансироваться не будут, и посоветовал сделать то же самое городским властям. Новый мэр Вологды Андрей Травников заявил, что после мая, после завершения сезона город не будет финансировать «Вологду-Чевакату». Сейчас открыт вопрос о дальнейшем существовании команды, возможен вариант, что клуба больше не будет», - цитирует Черепанову «Р-Спорт».

Напомним, «Вологда-Чеваката» основана в 1995 году. Высшим достижением клуба являются бронзовые медали чемпионата России 2001 года, трижды «Вологда-Чеваката» доходила до полуфинала Кубка Европы FIBA (в 2011, 2012 и 2013 году). В чемпионате премьер-лиги сезона-2016/17 «Вологда-Чеваката» занимает четвертое место.

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