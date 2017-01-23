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Иванович может перейти в «Эвертон», Джагелка – в «Сандерленд»

Источник:  The GuardianКомментарии

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может стать игроком «Эвертона». Не исключено, что он станет заменой Филу Джагелке.

Как сообщает The Guardian, Джагелка может перейти в «Сандерленд», где сейчас работает главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес. «Ириски», в свою очередь хотят приобрести Ивановича у «Челси».

В текущем сезоне 32-летний Бранислав Иванович провел 15 матчей за «Челси». 34-летний Фил Джагелка провел 16 матчей за «Эвертон».

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