Иванович может перейти в «Эвертон», Джагелка – в «Сандерленд»
Защитник «Челси» Бранислав
Иванович может стать игроком «Эвертона». Не исключено, что он станет заменой
Филу Джагелке.
Как сообщает The Guardian, Джагелка может перейти в «Сандерленд»,
где сейчас работает главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес. «Ириски», в свою
очередь хотят приобрести Ивановича у «Челси».
В текущем сезоне 32-летний Бранислав
Иванович провел 15 матчей за «Челси». 34-летний Фил Джагелка провел 16 матчей
за «Эвертон».
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