Сол Кэмпбелл: В ситуации Санчеса и «Арсенала» все зависит от желания пойти на компромисс

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался о ситуации в стане «пушкарей» нападающего Алексиса Санчеса, который продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте.

«Иногда закулисные вещи могут сыграть решающую роль в переговорах, но не стоит забывать, что это может поставить под угрозу абсолютно все. В ситуации с Санчесом все зависит от того, насколько каждая из сторон готова пойти на компромисс. На мой взгляд, Алексис останется в команде и продлит контракт.

Сейчас этот игрок – один из немногих, который с первой встречи начал оправдывать все ожидания. А этот фантастический пенальти, который чилиец забил накануне забил «паненкой» на 98-й минуте при счёте 1:1, напомнил мне о Тьерри Анри – он тоже любил так бить», – приводит слова Кэмпбелла Sky Sports.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел на клубном уровне 28 матчей, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Санчеса заинтересованы «Ювентус», «ПСЖ» и мадридский «Атлетико».

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