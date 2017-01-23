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Virtus.pro отказалась от участия в квалификации к SL i-League StarSeries S3

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Российский коллектив Virtus.pro не примет участия в европейской квалификации к турниру SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.

«Мы решили отказаться от квалификации на Starladder и потратить максимум ресурсов и усилий на то, чтобы уверенно чувствовать себя в новой мете», — заявил генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью CyberSport.ru.

Полуфиналист предварительного отбора Vega Squadron сразится с другим полуфиналистом — F.R.I.E.N.D.S. за слот в европейской квалификации. Матч состоится 23 января в 21:00.

SL i-League StarSeries Season 3 пройдет с 23 по 26 февраля в китайском городе Шанхай в Shanghai International Gymnastics Center, вместимость более 4 000 зрителей. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов. 

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