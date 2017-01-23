Virtus.pro отказалась от участия в квалификации к SL i-League StarSeries S3

Российский коллектив Virtus.pro не примет участия в европейской квалификации к турниру SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.



«Мы решили отказаться от квалификации на Starladder и потратить максимум ресурсов и усилий на то, чтобы уверенно чувствовать себя в новой мете», — заявил генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью CyberSport.ru.



Полуфиналист предварительного отбора Vega Squadron сразится с другим полуфиналистом — F.R.I.E.N.D.S. за слот в европейской квалификации. Матч состоится 23 января в 21:00.

