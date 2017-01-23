Сергей Епишин: Откуда информация, что я беру 200 тысяч рублей со спортсменов на допинг?

Российский тренер по легкой атлетике Сергей Епишин прокомментировал появление нового фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге, показанного телеканалом ARD в воскресенье.

«В эти дни комиссия IAAF встречается с представителями нашей федерации, и фильм сделан как раз к ее приезду. Нужно было сделать хоть какой-то компромат, чтобы создать негативный фон вокруг России. Придумать было нечего, и почему-то в объектив попал именно я. Откуда информация, что я беру 200 тысяч рублей со спортсменов на допинг? Это бред, придуманный для усиления общего эффекта», - приводит слова Епишина RT.

Напомним, первый фильм о допинге в российском спорте вышел в эфир ARD в декабре 2014 года. После этого WADA создала независимую комиссию, которая занялась расследованием, а по итогам ее работы Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).